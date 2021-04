Dormita di tutti, l’approccio horror del Milan all’Olimpico

Non passano nemmeno due minuti e il Milan si concede una dormita collettiva che regala il vantaggio alla Lazio

Non passano nemmeno due minuti e il Milan si concede una dormita collettiva che regala il vantaggio alla Lazio. Bennacer e Calhanoglu in confusione, difesa distratta che si fa infilare da Correa e il pasticcio è fatto. Due minuti dopo Immobile rischia di raddoppiare per i biancocelesti.

Non è la prima volta che i rossoneri entrano in campo deconcentrati. L’aggravante è farlo in una partita che vale la Champions League.