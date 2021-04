Doppia trattativa con il Bologna, ma Maldini non è convinto dell’affare

Maldini: Milan e Bologna sono in costante contatto per il calciomercato. I rossoneri sono interessati a due giocatori rossoblu

Milan e Bologna sono in costante contatto per il calciomercato. I rossoneri sono interessati a due giocatori rossoblu: si tratta di Orsolini e Tomiyasu. Per il primo la dirigenza emiliana chiede 20 milioni di euro, una cifra ritenuta spropositata da Paolo Maldini.

Il Milan ha necessità di fare un acquisto sulla fascia destra d’attacco, ma a quella cifra è possibile trovare altre alternative valide, soprattutto se dovesse essere ceduto Castillejo.

Anche per quanto riguarda il giapponese non c’è fretta. Qualche mese fa il difensore era un priorità per i rossoneri, ora possono temporeggiare concentrandosi sul riscatto di Tomori. Tuttavia, il difensore del Bologna è un prospetto importante perché in grado di ricoprire diversi ruoli colmando le lacune della rosa.

Il Milan proporrà un prestito con obbligo di riscatto non superiore ai 10 milioni di euro.