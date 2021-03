Donnarumma, uno degli ostacoli sembra ampiamente superabile, ovviamente in riferimento al rinnovo contrattuale in scadenza a giugno

Donnarumma, uno degli ostacoli sembra ampiamente superabile, ovviamente in riferimento al rinnovo contrattuale in scadenza a giugno. Come riporta questa mattina Tuttosport non si può arrivare a giugno senza un accordo, rischiando, tra l’altro, di distrarre il portiere durante gli Europei.

UN OSTACOLO SUPERABILE- Al di là del divario e delle pesanti divergenze economiche tra società e procuratore, c’è un altro punto che ad ogni modo già conosciamo per esperienza: Raiola non vorrebbe tenere il portiere in una squadra che non giochi la Champions. Dovessimo fare un ragionamento razionale, potremmo pensare di poter correre il rischio, data la posizione di classifica del Milan e l’andamento stagionale seppur altalenante, ad ogni modo, come andrà, ce lo diranno le dieci gare restanti.