Milan, Donnarumma è atteso ma intanto ci si guarda intorno come riporta questa mattina Gazzetta dello sport che rimenziona il casting: “Il Milan è in attesa di Gigio ma pensa al casting. Maignan sorpassa Gollini”. E ancora: “Se Donnarumma non rinnova, il francese del Lilla può arrivare per meno di 20 milioni”.

DECIDE LUI- Come in un film già visto più volte e neanche in un tempo così remoto, la rosea ricorda che sarà il portiere a decidere, portando alla memoria il tormentone legato alla sua volontà come unica decisione finale: “Tutto, come è ovvio, dipenderà da Donnarumma e dalla sua decisione. La proposta del Milan è sul tavolo: 8 milioni più bonus con aumento di 2 sull’attuale ingaggio.