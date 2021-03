Vocalelli: «Il Milan con Donnarumma ha una sola scelta»

Vocalelli ha spiegato come il Milan debba necessariamente rinnovare il contratto a Donnarumma per tutto quello che rappresenta

Intervenuto sulle pagina della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha espresso la sua opinione sul rinnovo di Donnarumma spiegando come il Milan sia ora costretto a rinnovargli il contratto:

«Il nodo più urgente riguarda il portiere. Partendo da un dato, da una considerazione personale che farà piacere al Milan e ancora di più a Raiola: non esiste alternativa che possa addolcire un’eventuale partenza di Donnarumma. Che va tenuto – come sono sicuro avverrà – senza se e senza ma, a costo di andare incontro (molto incontro) alle richieste economiche del portiere e del suo procuratore. Perché Donnarumma è in prospettiva il miglior portiere del mondo e, proprio per questo, un assegno circolare, da poter esigere in qualsiasi momento. Donnarumma non è solo la tecnica e la forza del Milan, ma la sua anima, la sua personalità, quel senso di protezione che avvertono tutti i compagni. Da qui, insomma, passa gran parte dell’ulteriore crescita rossonera».