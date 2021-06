Donnarumma Psg, è stato fissato il giorno delle visite mediche

Gianluigi Donnarumma ormai ad un passo dal vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il portiere classe ’99 ha esordito ieri con la maglia dell’Italia all’Europeo, ma intanto l’affare con i francesi sembra essersi chiuso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le visite mediche sono state fissate settimana prossima dopo la gara con la Svizzera. L’ormai ex Milan firmerà un contratto fino al 2026.

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new PSG player next week and not in the next 48 hours – expected after Italy-Switzerland on Wednesday. Contract until June 2026 almost completed today between lawyers and PSG board. 🇮🇹🇫🇷🧤 #PSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021