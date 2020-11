Donnarumma: «Preso goal evitabilissimo ma l’importante era non perdere»

Donnarumma a metà a fine partita, non vuole esultare ma nemmeno buttare la croce sui suoi compagni, rei di aver preso un goal evitabile

Donnarumma a metà a fine partita, non vuole esultare ma nemmeno buttare la croce sui suoi compagni, rei di aver preso un goal evitabile. Tuttosport di questa mattina riporta le parole del portiere al termine della gara, in tono agrodolce secondo il quotidiano. La sensazione è che non voglia esultare ma nemmeno buttare via tutto, data l’importanza dei punti nella competizione europea.

GOAL EVITABILISSIMO- «Abbiamo Preso un goal evitabilissimo e questo mi rende un po’ amareggiato ma l’importante era non perdere». E ancora: “Abbiamo altre due finali, il destino lo decidiamo noi”. Intanto il portiere rossonero si prende la sua sufficienza piena ed il titolo a pag 12: “Decisivo”.