Donnarumma: «Ora due finali. Capitano? La fascia è di Romagnoli»

Al termine di Lille-Milan, Gianluigi Donnarumma, capitano di serata, ha commentato la gara a bordocampo. Ecco le sue dicharazioni: «C’è rammarico perchè potevamo vincere, ma almeno non abbiamo perso. Ora abbiamo due finali, il destino lo decidiamo noi».

«Ibra dà una grossa mano alla squadra – continua Gigio – ma chi subentra merita di giocare nel Milan e non lo fa rimpiangere. La sua assenza in gran parte non si sente. Essere capitano è un orgoglio, ma la fascia è di Romagnoli, domenica gliela ridò. Maradona? È il calcio, per i napoletani è tutto. La notizia mi ha sconvolto».