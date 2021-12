Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’addio di Donnarumma al Milan. Le sue dichiarazioni sull’intervento di Maldini

Enzo Bucchioni ha parlato del caso Donnarumma, soffermandosi sui possibili parallelismi con Vlahovic e la Fiorentina. Le sue parole a TMW Radio.

DONNARUMMA – «I soldi che ha fatto bastano e avanzano per generazioni. Il riscatto per la sua famiglia c’è già stato da tempo».

VLAHOVIC – «Ha una testa da quarantenne, non sbaglia una mossa, una dichiarazione, è tutto proiettato al successo, vuole vincere come Donnarumma. Puoi mettergli addosso una corazza e non lo scalfisci. Lui è molto professionale, chi lo prende fa un grandissimo affare».