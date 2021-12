Maldini: «Donnarumma? C’è chi riesce ad aspettare e chi ha fretta»

Paolo Maldini ha parlato di Donnarumma, tornando sulla sua scelta sul rinnovo di contratto con il Milan. Le sue parole

Intervistato dalla rivista Sette, Paolo Maldini ha parlato di Milan e del mancato rinnovo di contratto di Donnarumma. Le sue dichiarazioni.

DONNARUMMA – «A volte so di sembrare quasi fatalista. Gianluigi Donnarumma è una bella persona, piena di emozioni. Io credo che in un mondo ideale l’unica vera motivazione di un calciatore dovrebbe essere la passione. Ma se il tuo obiettivo è quello di ottenere un riscatto sociale, e denaro da dare alla tua famiglia, che ha stretto la cinghia per te negli anni della tua infanzia, beh, anche quelle sono motivazioni. Da capire e rispettare. Per raggiungere certi risultati e una certa statura come giocatore, le motivazioni sportive sono fondamentali. Può succedere che le necessità di un giocatore non si combinino con quelle di una società. C’è chi riesce ad aspettare, e chi invece ha fretta. Non sta a me giudicare certe scelte».

