Calciomercato Milan, pronto questo doppio colpo in difesa. La STRATEGIA per l’estate

Calciomercato Milan, pronto questo doppio colpo in difesa. La STRATEGIA in vista della sessione estiva ormai alle porte

Tuttosport oggi in edicola ha parlato dei possibili investimenti del Milan sul mercato. Per quanto riguarda la difesa, in particolare, i rossoneri hanno intenzione di mettere a segno un doppio colpo.

Innanzitutto servirà un nuovo centrale, che andrà a sostituire anche solo numericamente Kjaer. Poi la squadra mercato rossonera vorrà fare un investimento anche sulla sinistra, lì dove serve un terzino sinistro in alternativa a Theo Hernandez.