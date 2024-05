Dominguez Milan, torna di moda l’ipotesi per il centrocampo: tutti i DETTAGLI e le possibili strategie sul mercato

Può tornare di moda l’ipotesi Nico Dominguez per il centrocampo del Milan. Il club rossonero nel corso della prossima estate andrà a caccia di un mediano con caratteristiche difensive e per questo potrebbe tornare alla carica per l’ex Bologna.

Il giocatore, che lo scorso anno il Milan aveva provato a prendere prima che scegliesse l’opzione Nottngham Forest, potrebbe essere spinto a cambiare aria anche e soprattutto dopo un’annata non proprio esaltante come quella che sta volgendo al termine.