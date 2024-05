Pavard svela: «Prima del derby ho stuzzicato Theo e Maignan»

Pavard svela: «Prima del derby ho stuzzicato così Theo Hernandez e Maignan». Le sue dichiarazioni a La Repubblica

Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard è intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Di seguito le sue parole anche sul Milan.

PRIMO GOL CONTRO CHI? – «Nel derby, ovviamente. Ma sarebbe bello anche contro la Juve».

ESULTANZA DOPO IL TACKLE SU LEAO – «Preferisco fare una bella scivolata che un gol. Per un difensore, un tackle può valere quanto una rete. E quello era il caso».

THEO E MAIGNAN – «Se li ho sentiti in queste settimane? Prima della partita col Milan li avevo stuzzicati, dicendo loro che saremmo diventati campioni proprio contro di loro. Siamo amici, ma il derby è il derby e non si fanno sconti. In campo con Theo ci siamo affrontati, scontrati, anche spinti».