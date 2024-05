Fonseca Milan, nuovo dietrofront all’orizzonte? Clamorosa indiscrezione sul tecnico in scadenza con il Lille

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Paulo Fonseca, uno degli allenatori su cui il Milan sta facendo dei ragionamenti in questi giorni per il ruolo di possibile sostituto di Pioli.

Stando a quanto si apprende il tecnico in scadenza con il Lille, che ha già in mano una ricca offerta da parte dell’Olympique Marsiglia, non convivrebbe pienamente tutti (piazza compressa) e per questo non è da escludere un nuovo cambio di rotta.