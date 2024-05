Mercato Milan, caccia al mediano: 4 i nomi nella LISTA di Moncada

Mercato Milan, caccia al centrocampista difensivo: quattro i nomi nella LISTA di Moncada per la prossima estate

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan ha intenzione di effettuare almeno un colpo a centrocampo, dopo che questa stagione ha evidenziato che in quella porzione di campo serve un mediano con caratteristiche più difensive.

Sarebbero tre secondo Tuttosport i nomi in lista: non solo Youssouf Fofana del Monaco, il Diavolo pensa anche al giovane Renato Veiga del Basilea e a Sofyan Amrabat di proprietà della Fiorentina e quest’ultima stagione in prestito al Manchester United. Per ultimo piace anche Dominguez, ex Bologna oggi al Nottingham.