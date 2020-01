Donnarumma: «L’obiettivo è l’Europa. Martedì per andare in semifinale»

Gigio Donnarumma ha parlato al termine della partita vinta dal suo Milan questa sera contro il Brescia. Ecco le sue parole

Intervistato da SkySport al termine di Brescia-Milan, Gianluigi Donnarumma ha così parlato della sfida di questa sera al Rigamonti:

«Oggi c’è voluta una grande prova di forza per vincere qui. Il nostro obiettivo è l’Europa, non ci dobbiamo rilassare. Ora ci aspetta una nuova battaglia martedì perché vogliamo andare in semifinale. Champions? Guardiamo partita per partita, come stiamo facendo. Ora c’è martedì, poi domenica. Andiamo avanti e a fine stagione faremo i calcoli. La difesa è più compatta, lavoriamo anche molto in allenamento per questo. Ringrazio loro per la fiducia, dobbiamo continuare così».