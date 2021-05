Donnarumma, la famiglia potrebbe essere determinante nella scelta, secondo Gazzetta dello sport in senso positivo nei confronti del Milan

Donnarumma, la famiglia potrebbe essere determinante nella scelta, secondo Gazzetta dello sport in senso positivo nei confronti del Milan. Il quotidiano di questa mattina a pag. 20 tira in ballo proprio la famiglia, come alleata del giocatore nella scelta finale: “La Juve tenta ma il cuore dice sempre Milan. E la famiglia vota il rinnovo”. E ancora: “Szczesny al Psg. I nodi del diavolo: ingaggio e durata del contratto”. Il quotidiano illustra poi quella che si paleserebbe come una strategia di Raiola che il Milan potrebbe ben considerare.

LA STRATEGIA CONDIVISIBILE: “Nella strategia dell’agente italo-olandese- si legge- ci sono, infatti, due opzioni caratterizzanti per il rinnovo: Pattuire una cifra (non alta) per una eventuale vendita e prolungare il contratto al massimo per due anni in modo da tenersi una porta aperta per una cessione a medio termine”.