Donnarumma: Il Psg continua a vincere. Ma lui è titolare?

Donnarumma, dopo un periodo iniziale di ambientamento al PSG, ha iniziato a giocare qualche gara. Ma è lui il titolare?

Il PSG vince all’ultimo respiro contro il Metz per 2-1, a decidere è una doppietta dell’ex Inter Hakimi. Nonostante ciò, Donnarumma è ancora una volta partito dalla panchina a discapito di Navas. A questo punto, quello che è stato il miglior portiere all’Europeo, ci si domanda il motivo per il quale non giochi, o meglio, quali siano state le promesse che lo hanno convinto a lasciare il Milan.