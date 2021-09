Buffon: «Mi sento di essere ancora il più forte, Donnarumma? Vi dico»

Gianluigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Donnarumma

«Gigio non penso abbia fatto una scelta economica, ma d’ambizione: credo fosse legittimo. E’ chiaro che la situazione di due portieri così forte è complicata, però è anche vero che negli ultimi anni tante squadre si sono affidate a due portieri di valore, magari sfruttando il momento migliore di entrambi. Non la vedo una cosa così difficile da comprendere. Il futuro è di Gigio, non c’è neanche bisogno di ribadirlo. Ma ricordiamoci che anche Navas è un grande portiere: un estremo difensore solido, che dà garanzie. Gigio non ha un portierino vicino, ci vuole il giusto rispetto anche per Navas».