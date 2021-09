Buffon: «Portiere titolare del PSG? Vi dico chi è per me»

Gianluigi Buffon ha rilasciato un breve commento a BeinSport, toccando il tasto Paris Saint-Germain, ecco le sue parole

«Secondo me se una squadra come il Paris Saint Germain ha due portieri molto forti come ha in questo momento, che senso ha dire che Navas è il titolare e Donnarumma il secondo o viceversa, perché sinceramente sarebbe irrispettoso verso entrambi».