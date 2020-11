Donnarumma: «Grazie a tutti, ottimo modo per tornare in campo»

Gigio Donnarumma è tornato in campo dopo il breve stop causato dal contagio da Covid 19. Il portiere, che nelle scorse partite era stato sostituito da Tatarusanu, anche oggi si è fatto trovare pronto all’appello. Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Gigio ha pubblicato un messaggio dopo la vittoria contro l’Udinese:

«Grazie a tutti per il supporto durante la mia guarigione. Ottimo modo per tornare!»

Thank you for all of your support during my recovery. Great way to return! 🔴⚫️💪🏼 pic.twitter.com/FoEOymi0Sw

— Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) November 1, 2020