Donnarumma: oggi compie 21 anni, il desiderio è il rinnovo?

Il giovane portiere oggi compie 21 anni, la società vorrebbe il rinnovo

Rimane un’incognita il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan sta bene con la maglia rossonera e per il momento non ha intenzione di cambiare le carte in tavola. Mino Raiola, suo agente, però non ha intenzione di mollare la presa. Obiettivo, rinnovo con aumento.

I club interessati non mancano: servono almeno 50 milioni

Psg e Real potrebbero decidere anche di tentare la follia e affondare il colpo. Il club francese a oggi sembra maggiormente interessato al cartellino. Il Milan aspetta e valuta la situazione. Il contratto scadrà nel ‘21. Vietati passi falsi.