Donnarumma pronto all’esordio col PSG: sarà titolare col Clermont

Per Gianluigi Donnarumma sarà esordio con la maglia del Psg. L’ex portiere del Milan è stato scelto al posto di Keylor Navas

Arriva finalmente il giorno dell’esordio per Gianluigi Donnarumma, che trova la titolarità nel match contro la neopromossa Clermont. Pochettino ha scelto l’ex portiere del Milan, preferendolo al veterano Keylor Navas. Ecco la formazione tutolare dei parigini, che non avranno a disposizione i sudamericani Messi e Neymar, ma non solo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo, Herrera; Rafinha, Mbappé, Draxler.