Donnarumma, contatti con Raiola: entro fine mese l’incontro con Gazidis

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, insieme a quello di Ibrahimovic, continua a tenere banco al Milan: operazioni legate al nome di Raiola

Il futuro di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic è strettamente legato all’esito dei contatti tra la dirigenza rossonera e il procuratore dei due giocatori Mino Raiola: previsto entro fine mese un incontro tra l’ad del Milan Ivan Gazidis e l’agente per stabilire quale sarà il futuro dei due calciatori.

Intervenuto su Sky Sport 24, Daniele Baiocchini ha intanto fatto il punto relaativo alla situazione del portiere rossonero: «Donnarumma è in scadenza di contratto, il problema è che non c’è stato ancora un accordo tra il Milan e il giocatore. I contatti con Raiola sono frequenti considerati anche gli altri giocatori rossoneri sotto la sua procura ma la situazione di Donnarumma è in bilico. Più si va avanti, infatti, meno il Milan ha potere contrattuale sul giocatore. La priorità del portiere è stata sempre il Milan ma nel caso non si dovesse trovare un accordo in tempi rapidi, Donnarumma si potrebbe guardare in giro per capire come indirizzare la sua carriera».