Donadoni su Leao: «Se sarà più completo diventerà un campione»

Roberto Donadoni, doppio ex di Napoli e Milan, parla così del momento di Rafael Leao e delle sue difficoltà. Le dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

DIFFICOLTÀ LEAO NEL 2023 – «È un giocatore che prende l’iniziativa. Aldilà dei momenti che si possono vivere lungo una stagione, questo è un merito. Significa sentire e prendersi la responsabilità di trascinare la squadra. Quello su cui deve lavorare è la consapevolezza di dover crescere ancora, diventando più concreto davanti e continuo nei 90 minuti. Se lo farà diventerà un giocatore straordinario».

COSA HA INCISO SUL SUO CALO – «Quando vai in campo l’aspetto rinnovo resta fuori. Non mi sembra che il Milan non stia provando ad arrivare ad un accordo. Quanto al ruolo, sono convinto che Pioli prima di cambiare ne abbia parlato con lui. A volte per essere meno prevedibile cambiare ci sta. Quando ti specializzi in una sola zona del campo chi ti affronta ha più armi per neutralizzarti. Riuscire ad essere più duttile è un vantaggio. Quando Rafa sarà più completo, sarà un campione».