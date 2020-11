Donadoni, ecco il report dell’osservatore del Milan che lo visionò – FOTO

Italo Galbiati, ex osservatore del Milan, consigliava spassionatamente l’acquisto di Roberto Donadoni: ecco il report ufficiale

Come rivelato con tanto documento da Giuseppe Pastore, nel 1985 Italo Galbiati consigliava l’acquisto di Roberto Donadoni al Milan. Ecco il suo report: «Ho seguito le partite dell’Atalanta una in casa e una fuori per vedere il centrocampista DONADONI classe 1963. In queste gare il giocatore è stato tra i migliori in campo, dimostrando personalità e capacità tecniche di rilievo. Ha espresso un repertorio di tecnica individuale che solo i giocatori sono in possesso, visto la sua giovane età. Lo conoscevo da quando giocava con la Primavera dell’Atalanta e già si intravedevano le sue qualità di calciatore. Vedendolo oggi Donadoni ha bruciato le tappe».

SOLO PRO – «I sui meriti: sa stare in campo con l’esperienza da veterano, è migliorato atleticamente, ottimo dribbling, buon calcio, più di così…È un giocatore da prendere sicuramente in esame per la nostra prima squadra».