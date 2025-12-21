Disasi dopo Fullkrug? Il Milan guarda ancora in Premier League, la formula ingolosisce Tare. E Allegri…

Disasi, difensore in uscita dal Chelsea, è il primo nome per rinforzare la retroguardia di Allegri a gennaio: può arrivare in prestito

Il calciomercato del Milan ha una rotta tracciata con precisione: la direttrice che collega Milano a Londra. Mentre il countdown per l’arrivo di Niclas Füllkrug è ormai agli sgoccioli — con il centravanti tedesco pronto a lasciarsi alle spalle le ombre del West Ham per sottoporsi ai test medici in rossonero — l’area tecnica guidata da Igli Tare punta a raddoppiare gli sforzi in Inghilterra per consegnare ad Allegri il centrale difensivo Axel Disasi.

Sostenibilità e pragmatismo: il piano di Tare

Dopo il definitivo tramonto della pista che portava al ritorno di Thiago Silva, il Milan ha virato con decisione sul francese del Chelsea. La strategia operativa è però dettata da una ferrea disciplina finanziaria imposta da RedBird:

Equilibrio contabile: La mancanza dei premi UEFA della Champions League e il mancato successo in Supercoppa Italiana hanno ridotto i margini di manovra. La proprietà non darà il via libera a esborsi immediati per cartellini a titolo definitivo.

La mancanza dei premi UEFA della Champions League e il mancato successo in Supercoppa Italiana hanno ridotto i margini di manovra. La proprietà non darà il via libera a esborsi immediati per cartellini a titolo definitivo. Il modello del prestito: Per Disasi si lavora sulla stessa falsariga dell’operazione Füllkrug: un trasferimento temporaneo con diritto di opzione legato a specifici traguardi agonistici, garantendo così la tenuta dei conti e l’utile di bilancio.

Mal di pancia Chelsea: la spinta del giocatore

Il difensore ex Monaco, pagato dai Blues ben 45 milioni nel 2023, è finito nell’ombra sotto la gestione di Enzo Maresca. Questa scarsa considerazione tecnica sta spingendo i suoi rappresentanti a fare pressione sul club londinese per ottenere il via libera verso l’Italia. In questo contesto, i precedenti virtuosi tra le due società (che hanno già portato a Milano pilastri come Tomori e Pulisic) rappresentano il binario preferenziale per chiudere l’affare in tempi brevi.