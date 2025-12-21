Calciomercato Milan, Tare ha scelto il difensore per Allegri: contatti in corso, può arrivare così a Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare, dopo Fullkrug, ha scelto anche il difensore per Massimiliano Allegri: contatti in corso per Disasi

Il mercato del Milan si sposta con decisione sull’asse Milano-Londra. Mentre cresce l’attesa per Niclas Füllkrug, atteso domani in città per le visite mediche che segneranno la fine della sua deludente esperienza al West Ham, la dirigenza rossonera sta lavorando per regalare a Massimiliano Allegri un secondo rinforzo dalla Premier League: Axel Disasi.

Calciomercato Milan, la strategia: un “instant team” sostenibile

Sfumatala suggestione romantica legata a Thiago Silva, accasatosi al Porto, Igli Tare ha individuato nel centrale del Chelsea il profilo ideale per solidità ed esperienza. Tuttavia, i paletti economici imposti dalla proprietà americana sono ferrei:

Vincoli di bilancio: Senza gli introiti della Champions e sfumato il premio per la vittoria della Supercoppa, il Milan non può permettersi investimenti onerosi a titolo definitivo.

Senza gli introiti della Champions e sfumato il premio per la vittoria della Supercoppa, il Milan non può permettersi investimenti onerosi a titolo definitivo. Formula “alla Füllkrug”: L’obiettivo è ottenere Disasi in prestito secco con un eventuale diritto di riscatto condizionato a obiettivi sportivi. Una soluzione che permetterebbe di mantenere il bilancio in utile.

La spinta di Disasi e i rapporti con i “Blues”

Nonostante il Chelsea abbia investito 45 milioni di euro sul francese nell’estate 2023, il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage di Disasi starebbe forzando la mano con il club inglese per facilitare il trasferimento in Italia, stanco di un biennio passato quasi interamente in panchina. I rapporti consolidati tra le due proprietà (già protagonisti degli affari Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek) potrebbero risultare decisivi per sbloccare l’operazione nei prossimi giorni.