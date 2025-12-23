Disasi Milan, pista gelida. Tare punta ad altre “opportunità” ma il centrale può comunque sbarcare in Serie A. Ultime

Disasi Milan, i rossoneri riflettono sul centrale del Chelsea ma al momento non hanno intenzione di affondare. Occasione per la Roma?

Mentre il mercato in entrata del Milan si è aperto con il botto grazie all’arrivo di Niclas Füllkrug, la ricerca del rinforzo difensivo vive una fase di riflessione profonda. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’interesse rossonero per Axel Disasi si è notevolmente raffreddato.

Disasi Milan, perchè il Diavolo è “freddo” sul centrale

Nonostante il centrale francese sia in uscita dal Chelsea e sia stato proposto a più riprese, il DS Igli Tare non sembra intenzionato a forzare la mano per diversi motivi:

Scelte pregresse: Già in estate il club aveva valutato Disasi, decidendo però di virare con decisione su Koni De Winter , considerato più funzionale al progetto.

Già in estate il club aveva valutato Disasi, decidendo però di virare con decisione su , considerato più funzionale al progetto. La linea del prestito: Il Milan non intende investire cifre pesanti a gennaio. La strategia è chiara: zero euro per il cartellino, solo prestiti secchi o con diritto di riscatto a cifre contenute.

Il Milan non intende investire cifre pesanti a gennaio. La strategia è chiara: zero euro per il cartellino, solo prestiti secchi o con diritto di riscatto a cifre contenute. Alternative più gradite: Allegri continua a preferire profili che conoscano già la Serie A o che garantiscano una duttilità immediata. Sebbene Disasi sia un nome internazionale, i dubbi sul suo adattamento rapido e sul costo dell’ingaggio frenano la dirigenza.

Le mosse di Tare: oltre il francese

Con Disasi che sembra ora più vicino alla Roma (sebbene i giallorossi debbano prima sfoltire l’attacco), il Milan sta monitorando altre piste per completare la rosa di Allegri: