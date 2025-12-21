Calciomercato
Disasi Milan, i rossoneri sono realmente sul centrale del Chelsea? Arriva il chiarimento che fa luce sul futuro del centrale
Disasi Milan, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro del difensore in uscita dal Chelsea: proposto a Tare ma niente di avviato
Nonostante il pressing degli intermediari e le voci sempre più insistenti di un approdo a Milanello, arriva la precisazione di Fabrizio Romano a fare chiarezza sul futuro di Axel Disasi. Sebbene il difensore francese sia destinato a lasciare il Chelsea nella sessione di gennaio 2026, la pista rossonera non sarebbe — al momento — così calda come ipotizzato.
Disasi Milan, la situazione: proposto ma non (ancora) trattato
Secondo l’esperto di mercato, la dinamica è quella classica delle prime fasi della sessione invernale:
- L’offerta degli agenti: Disasi è stato effettivamente offerto al Milan (così come alla Roma e al Lione) nell’ambito di un piano del Chelsea per snellire la rosa e liberarsi di un ingaggio pesante.
- Nessun colloquio concreto: Romano sottolinea che, nonostante l’interesse del Milan nel monitorare la situazione, non sono in corso trattative ufficiali o colloqui avanzati tra i due club. Il Milan osserva, ma non ha ancora affondato il colpo.
Il nodo economico e la volontà del giocatore
Un elemento a favore di un possibile sviluppo futuro è la disponibilità di Disasi a rimettersi in gioco.
- Taglio dell’ingaggio: Pur percependo uno stipendio importante a Londra, il centrale francese sarebbe disposto a una riduzione del salario pur di trovare continuità e non perdere il treno per il Mondiale 2026.
- La formula: Il Chelsea apre alla cessione, ma il Milan (coerentemente con la linea RedBird) valuterebbe l’operazione solo a condizioni estremamente vantaggiose, preferibilmente un prestito con diritto di riscatto.