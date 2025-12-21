Disasi Milan, i rossoneri sono realmente sul centrale del Chelsea? Arriva il chiarimento che fa luce sul futuro del centrale

Disasi Milan, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro del difensore in uscita dal Chelsea: proposto a Tare ma niente di avviato

Nonostante il pressing degli intermediari e le voci sempre più insistenti di un approdo a Milanello, arriva la precisazione di Fabrizio Romano a fare chiarezza sul futuro di Axel Disasi. Sebbene il difensore francese sia destinato a lasciare il Chelsea nella sessione di gennaio 2026, la pista rossonera non sarebbe — al momento — così calda come ipotizzato.

Disasi Milan, la situazione: proposto ma non (ancora) trattato

Secondo l’esperto di mercato, la dinamica è quella classica delle prime fasi della sessione invernale:

Disasi è stato effettivamente offerto al Milan (così come alla e al ) nell’ambito di un piano del Chelsea per snellire la rosa e liberarsi di un ingaggio pesante. Nessun colloquio concreto: Romano sottolinea che, nonostante l’interesse del Milan nel monitorare la situazione, non sono in corso trattative ufficiali o colloqui avanzati tra i due club. Il Milan osserva, ma non ha ancora affondato il colpo.

Il nodo economico e la volontà del giocatore

Un elemento a favore di un possibile sviluppo futuro è la disponibilità di Disasi a rimettersi in gioco.