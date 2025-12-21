Calciomercato
Calciomercato Milan, c’è l’indizio che avvicina Disasi al club rossonero? Intermediari ottimisti, cosa sta succedendo
Calciomercato Milan, gli intermediari che hanno proposto Disasi al club rossonero sono ottimisti sul buon esito dell’operazione
Il nome di Axel Disasi continua a riecheggiare nei corridoi di via Aldo Rossi come un tormentone che non accenna a spegnersi. Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, il difensore francese del Chelsea è un profilo che gli intermediari tentano di vestire di rossonero da ormai un anno, seguendo un copione che si ripete quasi identico a ogni finestra di mercato.
Calciomercato Milan, il retroscena Disasi: cronistoria di un corteggiamento unilaterale
Jacobone ricostruisce i passaggi di questa trattativa mai decollata, ma sempre latente:
- Inverno 2024: Il primo contatto tra l’agente del giocatore e la dirigenza milanista si concluse con un nulla di fatto e il rinvio all’estate.
- Agosto 2025: La dinamica si ripete puntualmente a metà mese. Nonostante la necessità di rinforzi, il Milan rispose con un secco “No, questa volta no”, chiudendo la porta a un arrivo last-minute.
- Oggi: L’entourage di Disasi, pur definendo “prematuro” parlare di un affare fatto, conferma le ottime possibilità di vedere il classe ’98 in Italia. Un segnale che, per chi conosce le dinamiche del mercato, indica l’attesa di un feedback definitivo da parte del club.
La strategia del Chelsea e le alternative
La speranza degli intermediari è che l’agente riesca a convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore in versione “Christmas time”, ovvero con una formula agevolata (magari un prestito con diritto di riscatto) per liberare spazio in rosa. Tuttavia, il Milan non è l’unico spettatore interessato:
- Fiorentina: Con l’arrivo imminente di Paratici, i viola cercano un colpo a effetto per scalare la classifica.
- Lione: Anche il club francese ha ricevuto la proposta per il ritorno in patria del centrale.