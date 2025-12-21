Disasi Milan, conferme sul difensore del Chelsea! Proposto nuovamente nelle ultime ore, valutazioni in corso

Disasi Milan, arrivano importanti conferme sul difensore centrale del Chelsea: proposto nuovamente nelle ultime ore, valutazioni in corso

Il nome di Axel Disasi continua a gravitare nell’orbita rossonera come un ospite ricorrente. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il difensore francese del Chelsea viene sistematicamente proposto ai club italiani in ogni sessione e, puntualmente, il suo profilo finisce sul tavolo della dirigenza del Milan.

Disasi Milan, il retroscena: proposto, ma non ancora scelto

Disasi, classe 1998, è un profilo che piace per fisicità e duttilità, caratteristiche che Massimiliano Allegri apprezza per completare un reparto che ha mostrato lacune numeriche. Tuttavia, l’indiscrezione di Moretto chiarisce la natura dell’operazione:

Il giocatore è stato proposto al club, che in questo momento sta effettivamente cercando un difensore centrale per gennaio. Non si tratta quindi, almeno per ora, di un’affondata diretta del Milan, ma di una possibilità di mercato al vaglio. Evoluzioni da monitorare: Sebbene ieri siano arrivati segnali di chiusura (come riportato anche da Pellegatti), Moretto invita alla prudenza, sottolineando che bisognerà vedere quali saranno le evoluzioni della trattativa nei prossimi giorni.

La strategia rossonera

La dirigenza guidata da Igli Tare resta vigile. Se da un lato il nome di Disasi garantisce esperienza internazionale, dall’altro il Milan deve fare i conti con i paletti economici di RedBird. L’obiettivo primario resta un’operazione in prestito (magari con diritto di riscatto) che non pesi eccessivamente sul bilancio 2026, lo stesso motivo per cui piste più onerose come quella per Kean sono state accantonate a favore di Füllkrug.