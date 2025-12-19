 Disasi Milan, si complica la pista che porta al centrale?
Disasi Milan, si complica la pista che porta al centrale del Chelsea? Un ex rossonero può fare lo scherzetto a Tare

1 ora ago

Disasi Milan, il centrale del Chelsea resta in lista ma i rossoneri devono fare i conti con la forte concorrenza della Roma

Il mese di gennaio si prospetta rovente sull’asse Milano-Roma. Come riportato da TMW, le due big sono pronte a sfidarsi per Axel Disasi, il centrale del Chelsea diventato il pezzo pregiato della difesa per questa finestra invernale. Entrambi i club hanno la stessa missione: aggiungere muscoli e leadership a reparti apparsi troppo fragili.

Disasi Milan: caccia al “Muro” anti-crisi

La disfatta in Supercoppa e le prestazioni altalenanti di Koni De Winter hanno convinto la dirigenza che serve un intervento immediato.

  • Strategia Tare: Il Direttore Sportivo punta a un prestito secco o con diritto, una mossa che garantirebbe ad Allegri un titolare pronto senza prosciugare le casse, in attesa del rientro di Gabbia e degli sviluppi sul sogno Thiago Silva.
  • L’identikit: Il francese è perfetto per il calcio di Allegri: potente fisicamente, bravo nel gioco aereo e con quella personalità necessaria per guidare i compagni sotto pressione.

Roma: Massara gioca d’anticipo

A Trigoria, però, non stanno a guardare. Frederic Massara, che i corridoi di Milanello li conosce a memoria, ha rotto gli indugi:

  • Assalto Giallorosso: Per la Roma, Disasi non è solo un’idea ma una priorità. Il DS vuole regalare un rinforzo “chiavi in mano” capace di impattare subito sugli equilibri della squadra.
  • Il fattore Massara: La sua profonda conoscenza del mercato e i legami con l’ambiente rossonero potrebbero permettergli di tentare il sorpasso, offrendo al giocatore una centralità immediata che al Milan, con il possibile ritorno di Thiago Silva, potrebbe essere meno scontata.
