Disasi Milan, si complica la pista che porta al centrale del Chelsea? Un ex rossonero può fare lo scherzetto a Tare

Disasi Milan, il centrale del Chelsea resta in lista ma i rossoneri devono fare i conti con la forte concorrenza della Roma

Il mese di gennaio si prospetta rovente sull’asse Milano-Roma. Come riportato da TMW, le due big sono pronte a sfidarsi per Axel Disasi, il centrale del Chelsea diventato il pezzo pregiato della difesa per questa finestra invernale. Entrambi i club hanno la stessa missione: aggiungere muscoli e leadership a reparti apparsi troppo fragili.

Disasi Milan: caccia al “Muro” anti-crisi

La disfatta in Supercoppa e le prestazioni altalenanti di Koni De Winter hanno convinto la dirigenza che serve un intervento immediato.

Strategia Tare: Il Direttore Sportivo punta a un prestito secco o con diritto , una mossa che garantirebbe ad Allegri un titolare pronto senza prosciugare le casse, in attesa del rientro di Gabbia e degli sviluppi sul sogno Thiago Silva .

Il Direttore Sportivo punta a un , una mossa che garantirebbe ad Allegri un titolare pronto senza prosciugare le casse, in attesa del rientro di e degli sviluppi sul sogno . L’identikit: Il francese è perfetto per il calcio di Allegri: potente fisicamente, bravo nel gioco aereo e con quella personalità necessaria per guidare i compagni sotto pressione.

Roma: Massara gioca d’anticipo

A Trigoria, però, non stanno a guardare. Frederic Massara, che i corridoi di Milanello li conosce a memoria, ha rotto gli indugi: