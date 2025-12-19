Calciomercato
Mercato Milan, Tare beffato dalla rivale in Serie A? Inserimento delle ultime ore, cosa sta succedendo
Mercato Milan, Tare continua a seguire Disasi del Chelsea per la difesa ma nelle ultime ore è forte l’inserimento della Roma
Il calciomercato di gennaio si infiamma con un nuovo capitolo che vede protagoniste due grandi del nostro campionato. Secondo quanto riportato da TMW, il nome di Axel Disasi è diventato l’oggetto del desiderio di Milan e Roma, entrambe a caccia di un rinforzo fisico ed esperto per blindare le rispettive difese in vista della seconda parte di stagione.
Mercato Milan, la necessità di un leader
Dopo il naufragio difensivo in Supercoppa e le difficoltà palesate da Koni De Winter, il club rossonero ha individuato nel centrale del Chelsea il profilo ideale.
- La formula: Il Milan punta a un prestito, soluzione che permetterebbe a Igli Tare di rinforzare il reparto di Allegri senza intaccare eccessivamente il budget, in attesa di capire le reali condizioni di Gabbia e l’evoluzione del caso Thiago Silva.
- Le caratteristiche: Disasi garantirebbe quella fisicità e quel tasso tecnico richiesti a gran voce dal mister livornese per elevare la concentrazione del gruppo.
L’inserimento della Roma di Massara
Nelle ultime ore, però, la concorrenza si è fatta agguerrita. L’ex dirigente rossonero, oggi DS della Roma, Frederic Massara, ha rotto gli indugi:
- Forte interesse: Disasi è considerato un’idea molto concreta per i giallorossi, che cercano un titolare pronto all’uso.
- La sfida: Massara conosce bene l’ambiente milanista e potrebbe giocare d’anticipo per strappare il difensore francese alla concorrenza di Tare, offrendo possibilmente una centralità tecnica immediata nel progetto capitolino.