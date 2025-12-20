 Disasi e il Chelsea, valigie pronte per gennaio. Il Milan...
Connect with us

Calciomercato

Disasi e il Chelsea, valigie pronte per gennaio. Il Milan c’è: le condizioni per il colpo

Published

51 minuti ago

on

By

Disasi

Disasi è pronto a salutare il Chelsea a gennaio: il Milan c’è e pensa al classe ’98 con la formula del prestito con diritto di riscatto

Il futuro di Axel Disasi sembra ormai scritto: il difensore francese è destinato a lasciare il Chelsea durante la finestra di mercato di gennaio 2026. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrale classe ’98 è stato offerto a numerosi club europei, poiché non rientra più nei piani tecnici di Enzo Maresca.

Disasi, la situazione: tra ingaggio e disponibilità

Il Chelsea ha inserito Disasi nella cosiddetta “Bomb Squad” (il gruppo dei giocatori fuori progetto che si allenano a parte), spingendo per una cessione che permetta di alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuovi innesti.

  • Il nodo economico: Disasi percepisce uno stipendio importante a Londra, ma, secondo Romano, il giocatore ha manifestato la piena disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di trovare una nuova sfida e tornare protagonista in campo.
  • Trattative in corso: Nonostante sia stato proposto “praticamente ovunque”, al momento non risultano trattative in fase avanzata o decisioni definitive. Il Chelsea sarebbe aperto anche a una formula di prestito, opzione che stuzzica diversi club.

Il Milan e le altre pretendenti

Il nome di Disasi è finito inevitabilmente sui taccuini dei dirigenti italiani, complice la necessità di molti club di rinforzare la difesa:

  • Suggestione Milan: Il club rossonero, dopo aver visto sfumare l’ipotesi Thiago Silva (finito al Porto), valuta profili d’esperienza a costi contenuti. Disasi, noto agli osservatori milanisti per i suoi trascorsi al Monaco, rappresenta un’opportunità di mercato, specialmente visti i rapporti consolidati tra i due club (Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku).
  • Concorrenza: Oltre al Milan, sul giocatore si sono mossi sondaggi da parte di Roma, Lione, Newcastle e West Ham.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.