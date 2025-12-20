Calciomercato
Disasi e il Chelsea, valigie pronte per gennaio. Il Milan c’è: le condizioni per il colpo
Disasi è pronto a salutare il Chelsea a gennaio: il Milan c’è e pensa al classe ’98 con la formula del prestito con diritto di riscatto
Il futuro di Axel Disasi sembra ormai scritto: il difensore francese è destinato a lasciare il Chelsea durante la finestra di mercato di gennaio 2026. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrale classe ’98 è stato offerto a numerosi club europei, poiché non rientra più nei piani tecnici di Enzo Maresca.
Disasi, la situazione: tra ingaggio e disponibilità
Il Chelsea ha inserito Disasi nella cosiddetta “Bomb Squad” (il gruppo dei giocatori fuori progetto che si allenano a parte), spingendo per una cessione che permetta di alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuovi innesti.
- Il nodo economico: Disasi percepisce uno stipendio importante a Londra, ma, secondo Romano, il giocatore ha manifestato la piena disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di trovare una nuova sfida e tornare protagonista in campo.
- Trattative in corso: Nonostante sia stato proposto “praticamente ovunque”, al momento non risultano trattative in fase avanzata o decisioni definitive. Il Chelsea sarebbe aperto anche a una formula di prestito, opzione che stuzzica diversi club.
Il Milan e le altre pretendenti
Il nome di Disasi è finito inevitabilmente sui taccuini dei dirigenti italiani, complice la necessità di molti club di rinforzare la difesa:
- Suggestione Milan: Il club rossonero, dopo aver visto sfumare l’ipotesi Thiago Silva (finito al Porto), valuta profili d’esperienza a costi contenuti. Disasi, noto agli osservatori milanisti per i suoi trascorsi al Monaco, rappresenta un’opportunità di mercato, specialmente visti i rapporti consolidati tra i due club (Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku).
- Concorrenza: Oltre al Milan, sul giocatore si sono mossi sondaggi da parte di Roma, Lione, Newcastle e West Ham.