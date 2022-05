Dionisi su Pioli: «Lo stimo come allenatore e come uomo»

Alessio Dionisi ha parlato a La Gazzetta dello Sport presentando Sassuolo-Milan. Ecco cosa ha detto su Pioli

«Stimo tantissimo Pioli, come allenatore e come uomo. Dopo la nostra vittoria di San Siro mi ha aspettato nel tunnel per farmi i complimenti. Grandissimo. Io non so se ci sarei riuscito, mi auguro di sì. Lui ha fatto un gesto splendido».