Diletta Leotta rivela: «Ibrahimovic avrebbe questo desiderio»

Diletta Leotta, nota giornalista, ha parlato del futuro dell’ex Milan Zlatan Ibrahimovic: lo svedese vorrebbe tornare a giocare

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

SU IBRA – «Credo che Zlatan tornerebbe volentieri in campo, ma il tempo non si può fermare. Ibra crea ambizione e per il Milan averlo in società sarebbe fondamentale».

