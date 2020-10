Difesa del Milan migliore d’Europa: Donnarumma ha subito un solo gol

Con una sola rete subita in quattro giornate la difesa del Milan è ufficialmente la migliore tra i cinque principali campionati europei

Con una sola rete subita in quattro giornate di campionato la difesa del Milan è ufficialmente la migliore tra i cinque principali campionati europei. Seppur con una partita in meno la linea difensiva posta davanti a Gigio Donnarumma (portiere meno perforato) non ha eguali in Europa:

I numeri non mentono. La difesa del Milan è, fino a questo momento, la meno perforata tra i top campionati d’Europa. L’Everton di Ancelotti al comando della Premier ne ha incassati 7 in 5 sfide. Il Lipsia ne ha presi 2 in 4. Così come il Lilla, rivale dei rossoneri in Europa League, 2 in 7 partite. La Real Sociedad in testa alla Liga invece ne ha subiti 2 in 6 gare.