Diego Carlos Milan, il brasiliano balza in pole! Il PIANO dei rossoneri per strapparlo alla concorrenza: i dettagli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare su un possibile nome che potrebbe rinforzare la difesa.

Si tratta di Diego Carlos: il difensore attualmente in forza all’Aston Villa è entrato prepotentemente in questi ultimi giorni nei radar di mercato dei rossoneri, sempre a caccia di un rinforzo in quella porzione di campo. L’età non più verde (31 anni) e il contratto in scadenza nel 2026 potrebbero favorire l’operazione.