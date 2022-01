Diallo Milan: il giocatore vuole spazio e potrebbe accettare...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diallo vorrebbe trovare più spazio tra le file parigine, motivo per cui sarebbe disposto anche ad essere ceduto

Diallo è quel profilo che, come Tomori un anno fa, può arrivare in Italia cercando lo spazio che a Parigi non sta trovando. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Appena quattro presenze nelle ultime quindici partite di campionato per il difensore, che in compenso sta giocando la Coppa d’Africa con la maglia del Senegal. Il cartellino di Diallo costa comunque 25 milioni.