Nuovo allenatore Milan: individuato il SOSTITUTO di Pioli! Ecco chi prenderà il suo posto in panchina in vista della prossima stagione

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, dopo le analisi delle ultime settimane il Milan avrebbe individuato il profilo del nuovo allenatore (ma non ancora chiuso), che raccoglierà l’eredità di Stefano Pioli. Il tecnico dovrà portare delle idee tattiche offensive, partendo dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1 come moduli base. Il nome verrà annunciato al termine della stagione.

L’identikit conduce a Paulo Fonseca, nome in pole position per sedere sulla panchina rossonera nella stagione 2024/25. Il portoghese ha però recentemente dichiarato di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro: il Lille vorrebbe proseguire con lui, l’Olympique Marsiglia è in agguato e il Milan alla finestra. In tal senso decisivo sarà l’incontro tra l’allenatore e il Lille previsto settimana prossima.