Allenamento Milan, il report UFFICIALE a -2 dal Torino: cosa è successo oggi a Milanello in vista del match di Serie A

Milan in campo a Milanello per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Torino, in programma sabato 18 maggio alle ore 20.45 all’Olimpico “Grande Torino”.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo, dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con dei torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 17 MAGGIO

Il programma prevede l’allenamento al mattino e, a seguire, la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 13.30.