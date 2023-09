Di Vaio: «Mercato complicato, non mi aspettavo la partenza di Arnautovic»

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato del mercato appena concluso e di alcuni intrecci col Milan

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Riccardo Calafiori al Bologna, accostato anche al Milan, il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio ha tracciato un punto sul calciomercato appena concluso.

MERCATO COMPLICATO? – «Quest’anno è stato molto complicato, anche se non ho l’esperienza di Sartori. Si sono verificare situazioni complicare in agosto ed è stato difficile. La partenza di Marko ha complicato ulteriormente, ma alla fine siamo soddisfatti».

MORO PIACE IN TURCHIA? – «Sono rumors. Noi andiamo avanti e la squadra rimane questa».

SE MI PIACE FARE IL DS? – «Ho avuto la fortuna di lavorare con quattro direttori e mi piace come ruolo. Mi piacerebbe farlo come primo responsabile, anche se è un ruolo complicato e difficile».

OBIETTIVO COPPA ITALIA? – «Per quello che abbiamo costruito in questi anni ci dobbiamo provare, è un obiettivo che possiamo perseguire».

UNA PARTENZA CHE NON MI ASPETTAVO? – «Quella di Marko, per il momento e per quello che ci eravamo detti, oltre che per l’amore dimostrato e che apprezzava. Non me lo aspettavo, mi sentivo tranquillo. Anche quella di Jerdy, è stata una vendita importante ma mi aspettavo partenze diverse».

SENZA QUESTE PARTENZE, NIENTE RIVOLUZIONE? – «Si, ci ha dato la possibilità di fare una rivoluzione importante e con del potenziale. Ne abbiamo approfittato per proseguire il percorso di ringiovanimento. Queste partenze hanno portato cassa per metterci sul mercato e dare un’accelerata».