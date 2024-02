Mercato Milan, Di Stefano: «Serve investire questa CIFRA per un nuovo attaccante. Per Leao c’è preoccupazione. Rinnovo Jovic? Si va verso questa decisione»

Di Stefano ha parlato nel pre-partita di Rennes Milan: tutte le dichiarazioni del giornalista sul match

Di Stefano ha analizzato a SkySport Rennes Milan, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League, analizzando soprattutto il futuro di Leao e le possibili mosse del mercato rossonero.

PAROLE – «Il Milan deve trovare un attaccante. La scorsa estate era convinto di aver trovato Taremi. Mentre adesso bisogna fare un ragionamento su Giroud ma serve investire in una prima punta alla Zirkzee. Da provare ad acquistare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Jovic è apprezzato nello spogliatoio e quindi il Milan sta pensando di tenerlo anche perchè è il giocatore di maggiore rendimento per minuti e gol fatti. Il Milan ha le idee abbastanza chiare su Leao. Se un giocatore acquistato a 30 milioni lo puoi vendere a questa cifra il Milan non ci penserà due volte, come ha fatto con Tonali. Ha rinnovato poco meno di un anno fa e se perdessi dal punto di vista tecnico un giocatore del genere avresti una grandissima cifra da investire. La preoccupazione c’è ma i tifosi sono abituati a vivere annata dopo annata dopo aver perso tanti big negli ultimi anni.».