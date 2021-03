Di Stefano: «Chi giocherà in attacco domani? Vi spiego il ragionamento di Pioli»

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire gli ultimi aggiornamenti in vista di Manchester United-Milan

Sulla vigilia dello United – «Alle 1830 atterrerà il Manchester United, alle 1930 entreranno a San Siro per prendere confidenza con il campo ma non si alleneranno»

Sponda Milan – «Pioli cercherà di sfruttare ogni istante per recuperare almeno uno dei due in attacco. Se dovesse recuperare Rebic partirebbero dalla panchina sia Leao che Ibra. Se il croato non dovesse farcela toccherà a Leao mentre per Ibra è difficile ipotizzare che abbia 90 minuti nelle gambe, forse neanche 40».