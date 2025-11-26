Di Stefano esalta il Milan di Allegri: «Stile Real Madrid e difesa bunker, 13 punti su 15 nei big match. Sorpreso da un aspetto»

Di Stefano analizza il trionfo nel Derby: i rossoneri sono cinici come i Blancos, Chivu e Thuram ammettono la forza del piano tattico

Il Milan di Massimiliano Allegri ha gettato la maschera, rivelando in maniera inequivocabile la sua vera natura, quella di una squadra “killer” negli scontri diretti. Intervenuto ai microfoni di MilanVibes, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha tracciato un bilancio esaltante del cammino rossonero dopo la vittoria nella stracittadina, sottolineando come il club abbia ormai definito il proprio “mood stagionale”. Non si tratta più di coincidenze, ma di una prova schiacciante supportata dai numeri: 5 indizi fanno più che una prova. Il ruolino di marcia contro le grandi è impressionante: vittorie essenziali per 1-0 contro Inter, Bologna e Roma, pareggio a reti bianche con la Juventus e il successo per 2-1 sul Napoli. Il dato che spaventa la concorrenza è quello difensivo: solamente una rete incassata (su rigore e in inferiorità numerica) conquistando ben 13 punti su 15 disponibili contro le big.

Di Stefano e il paragone Milan-Real Madrid

Questa solidità granitica non è casuale, ma figlia di una strategia precisa che ricorda i grandissimi palcoscenici europei. Di Stefano azzarda un paragone illustre, accostando il cinismo di Allegri a quello dei Blancos:

LO STILE DI GIOCO – «Giocando sempre allo stesso modo, che è uno stile di gioco che anche il Real ci ha costruito le vittorie in Champions, ripartendo in contropiede e stando attenti in fase difensiva. Se hai Pulisic e Leao lo puoi fare». Il Diavolo ha massimizzato le sue armi migliori, unendo un’organizzazione difensiva ferrea alla velocità devastante dei suoi due esterni.

Anche gli avversari sono stati costretti a onorare il piano partita perfetto dei rossoneri. Di Stefano si è detto colpito dalle dichiarazioni post-gara:

L’ANALISI SUGLI AVVERSARI – «L’Inter non avrebbe demeritato assolutamente, sono rimasto colpito dalle belle frasi di Chivu e Thuram, non hanno esaltato il Milan ma sono stati concreti dicendo che il Milan aveva un piano gara e l’hanno portato avanti con forza». La prova del nove è nella sterilità offensiva nerazzurra nella ripresa: a parte il rigore, l’Inter non ha mai tirato in porta. La chiosa finale è un elogio al tecnico:

IL VERDETTO SU ALLEGRI – «Il Milan è entrato in campo con questa idea, voleva fare questo e l’ha fatto, io credo che contino i risultati e ora i risultati sono dalla parte di Allegri che ha riportato la normalità a Milanello».