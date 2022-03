Di Michele: «Ecco il mio piano per rilanciare il movimento italiano»

David Di Michele, ex attaccante, ha analizzato la mancata qualificazione dell’Italia a Qatar 2022: le sue idea per il rilancio

Intervistato da TMW, l’ex attaccante David Di Michele ha analizzato il fallimento dell’Italia:

«Il rilancio deve esserci, il ko con la Macedonia fa male ma con tutto il rispetto per chi giocava pecchiamo dal punto di vista dell’esperienza internazionale: i giovani da altre parti li buttano dentro molto prima di noi. Mancini è il più coraggioso di tutti ma è stato anche il più “obbligato” a fare certe scelte. E non possiamo non ascoltare le parole del ct dell’under21 Nicolato che ha spiegato come per mettere insieme il suo gruppo ci siano difficoltà legate alle scelte. Prima si potevano convocare giocatori che militavano in A, oggi non è più così ma serve provare a puntare sui giovani italiani perché ce ne sono tanti. Ci vuole il coraggio di buttarli dentro. E’ vero che le big hanno obiettivi importanti, però poi vediamo che la nazionale risente di questa situazione».

SUGLI STRANIERI: «Serve, ripeto, puntare di più sugli italiani. Sugli stranieri ci vuole un po’ più di equilibrio, serve un giusto numero per squadre: se c’è una rosa di 26-27 giocatori un terzo a mio parere dovrebbe essere formata da stranieri, gli altri due terzi da italiani. Ma non perchè non voglia gli stranieri, quanto perchè va rilanciato il calcio italiano».

SUI SETTORI GIOVANILI: «Vanno limitati molto gli stranieri per non frenare i nostri giovani. Vanno fatte delle riforme importanti in modo che le squadre non debbano sgarrare. A volte da noi ci sono le regole e poi si aggirano. Vanno fatte rispettare e poi a chi tocca, dovrà pagare».

SUL NUMERO DI SQUADRE IN SERIE A: «Lascerei tutto così: il campionato si è livellato molto, le neopromosse giocano comunque a calcio e possono dire la loro. Certo, viste le difficoltà economiche chi giudica deve essere molto bravo nel fare e nel far attuare le regole».