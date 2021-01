Di Marzio: «Simakan è il primo obiettivo del Milan per la difesa»

Di Marzio ha parlato di Simakan, definendolo il primo nome sul taccuino della dirigenza del Milan per rafforzare la difesa

Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di calciomercato in Italia, è intervenuto su Twitter per fare il punto sugli obiettivi del Milan per la difesa.

Di Marzio ha detto: «Mohamed Simakan è il primo obiettivo come diciamo da giorni, ma va vinta la resistenza dello Strasburgo. Così come quella del Tolosa per Kouadio Koné che è un centrocampista. Il Milan li vuole, ma i rispettivi club per il momento non mollano».