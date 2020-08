Di Marzio: «Le distanze tra il Milan e Ibra si tanno riducendo. Intesa vicina»

Si avvicina il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: i rossoneri stanno accorciando le distanze tra domanda e offerta. Ibra resterà

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe ridotto le distanze tra i rossoneri e Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole di Di Marzio: «La distanza c’è ma non tanta, Ibra vuole essere il più pagato ma si sta lavorando per arrivare ad un’intesa il prima possibile. Ibra sta lavorando anche i questo periodo per farsi trovare pronto per l’inizio del raduno».

LE ALTRE OPERAZIONI – «I lavori in corso per il Milan sono tanti: Bakayoko e Aurier sono due obiettivi, così come Nikola Milenkovic che tra due anni sarà in scadenza di contratto con la Fiorentina. La strategia dei rossoneri è quella di confermare in toto l’ossatura della squadra che ha fatto tanto bene nel finale della scorsa stagione».