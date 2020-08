Di Marzio: «Milan e Bakayoko hanno già un accordo. Su Milenkovic…»

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko. Su Milenkovic…

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione del mercato del Milan. Queste le sue parole:

«Bakayoko sta aspettando che Milan e Chelsea possano trovare un’intesa economica. Il giocatore ha già un accordo con il Milan per l’ingaggio. I rossoneri stanno guardando anche ad altri colpi come Milenkovic in difesa anche se trattare con la Fiorentina è diventato molto complicato sia per la richiesta molto alta sia perchè i viola non hanno accettato lo scambio con Paquetà. La dirigenza proverà anche a prendere un esterno destro dove il nome resta quello di Aurier e a fare qualcosa anche nel reparto offensivo anche se la priorità restano, per ora, i rinnovi di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma».